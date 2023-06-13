А она стильная: Дженнифер Лоуренс появилась перед поклонниками в асимметричной тунике и штанах палаццо

Для своего появлении на публике актриса выбрала наряд от американского бренда.
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала свой хороший вкус, когда вышла к поклонникам на улицу в Лондоне, чтобы раздать несколько автографов. Ее визит в Великобританию был связан с промоушеном комедии “Без обид”, где она сыграла главную роль с Эндрю Бартом Фельдманом.
Нап Дженнифер был серый костюм от бренда The Row, состоящий из туники на тонких бретельках и ассиметричным низом, а также штаны палаццо.
Образ актриса дополнила распущенными волосами, легким макияжем, черной сумкой, тоже от The Row, солнцезащитными очками и крупным украшением на шее от Tiffany & Co. x Elsa Peretti.
В тот же день вечером Дженнифер Лоуренс в элегантном платье от Dior посетила премьерный показ комедии. Платье было с прозрачным верхом и цветочными аппликациями.
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