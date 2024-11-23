В платье-бюстье и с красной накидкой: красивая Шерон Стоун блистала на кинофестивале в Италии

66-летняя актриса Шерон Стоун прибыла в Италию, где стартовал 42-й Туринский кинофестиваль. 22 ноября состоялся фотоколл по случаю открытия красной дорожки мероприятия, а также вручения наград. Стоун была удостоена награды Stella della Mole.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Посетила кинофестиваль Стоун в очень гламурном платье от модельера Tony Ward. Наряд-бюстье был полностью расшит бисером, пайетками и кристаллами в необычные узоры. Декольте у наряда было глубоким и фигурным.

Платье дополняла объемная красная накидка в виде огромных цветов и туфли бордового цвета. В ушах у Шерон были серьги с бриллиантами, а волосы она уложила назад.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Этот наряд актрисы немного напомнил образ Блейк Лайвли от бренда Tamara Ralph, который она выбрала для премьеры фильма "Оставь, если любишь" в Нью-Йорке. Актриса появилась тогда в невероятно роскошном и гламурном платье из кутюрной коллекции осень-зима 2024. Оно было приталенным, не имело бретелек, а глубокое декольте украшали орхидеи усыпанные стразами. Также актриса надела красную накидку со шлейфом.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

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