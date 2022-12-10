Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье цвета капучино: Лили Коллинз на премьере 3 сезона сериала “Эмили в Париже”

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье цвета капучино: Лили Коллинз на премьере 3 сезона сериала “Эмили в Париже”

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

В столице Франции состоялась презентация 3 сезона комедийного сериала "Эмили в Париже", проходило звездное мероприятие в Театре Елисейских полей.

В отличии от многих других подобных мероприятий, эта презентация прошла не за закрытыми дверями, а с толпами фанатов, которые пришли увидеть любимых актеров и взять у них автограф. Тем более, что премьеру посетил весь актерский состав, в том числе Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш и Камилла Разат.

Сама же звезда шоу, 33-летняя Лили Коллинз, выбрала для своего появления образ от Saint Laurent в оттенке капучино.

У платья был очень необычный фасон - плечи у него были "острыми", в стиле 80-х, а вот подол приталенным и длинным, также спереди платье украшали вырезы, драпировка и воланы.

Лили Коллинз / © Associated Press
Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Дополнили Лук укладка, макияж и маникюр в коричневых цветах. Из украшений Лили надела обручальные и помолвочные кольца, браслеты-манжеты и серьги. Компанию актрисе на мероприятии составил ее муж одетый в классический костюм в принт "гусиная лапка", рубашку и галстук.

Лили Коллинз / © Associated Press
Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Премьера сериала на Netflix состоится 21 декабря.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
76
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация