В платье цвета капучино: Лили Коллинз на премьере 3 сезона сериала “Эмили в Париже”

В отличии от многих других подобных мероприятий, эта презентация прошла не за закрытыми дверями, а с толпами фанатов, которые пришли увидеть любимых актеров и взять у них автограф. Тем более, что премьеру посетил весь актерский состав, в том числе Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш и Камилла Разат.

Сама же звезда шоу, 33-летняя Лили Коллинз, выбрала для своего появления образ от Saint Laurent в оттенке капучино.

У платья был очень необычный фасон - плечи у него были "острыми", в стиле 80-х, а вот подол приталенным и длинным, также спереди платье украшали вырезы, драпировка и воланы.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Дополнили Лук укладка, макияж и маникюр в коричневых цветах. Из украшений Лили надела обручальные и помолвочные кольца, браслеты-манжеты и серьги. Компанию актрисе на мероприятии составил ее муж одетый в классический костюм в принт "гусиная лапка", рубашку и галстук.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Премьера сериала на Netflix состоится 21 декабря.

Читайте также: