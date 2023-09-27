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В платье с пышной юбкой и принтом: элегантная дочь супермодели Хайди Клум на модном шоу в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
917
Время на прочтение
1 мин
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В платье с пышной юбкой и принтом: элегантная дочь супермодели Хайди Клум на модном шоу в Париже

Лени Клум / Фото: Getty Images

Девушка выбрала романтичный наряд и черные аксессуары.

Дочь супермодели 90-х и телеведущей Хайди Клум - 19-летняя Лени - прибыла на модное шоу бренда Dior, которое состоялось во время Недели моды в Париже. Бренд представил коллекцию прет-а-порте весна-лето 2024.

Девушка сотрудничает с этим брендом, снималась в их бьюти-кампейнах и регулярно появляется на показах. 

В этот раз молодая модель выбрала для мероприятие платье без бретелек с пышной юбкой. У платья был цветочный принт и складки по всей длине. Наряд Лени дополнила черными туфлями с фигурными каблуками и высокими кожаными перчатками. Также стилисты сделали девушке макияж с розовыми румянами и собрали волосы в высокую прическу.

Лени Клум / © Getty Images
Лени Клум / Фото: Getty Images

Но пока Лени ходит на показы в Париже, ее мама активно работает над новым сезоном шоу America's Got Talent, который снимают в Калифорнии. Вчера она в прозрачном топе и широких брюках попала под прицел папарацци.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
917
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