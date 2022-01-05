А розовом наряде и с сумкой Bottega Veneta: Эшли Робертс попала под прицел папарацци

А розовом наряде и с сумкой Bottega Veneta: Эшли Робертс попала под прицел папарацци

Радиоведущую и участницу группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне, когда она выходила со студии после утреннего эфира Heart Breakfast.

Девушка обожает яркие цвета и туфли-лодочки, поэтому носит их даже зимой. Сегодня для рабочего дня она надела розовое платье с плиссировкой на юбке от бренда Karen Millen, которое сочетала с класическим пальто River Island и красными аксессуарами - лакированными туфлями Kurt Geiger и маленькой сумкой Bottega Veneta, дизайн которой уже успел очаровать всех модных блогеров в мире.

Финальными штрихами в луке Эшли стали солнцезащитные очки и объемная укладка.

Эшли Робертс / Getty Images

Похоже, что сегодняшний эфир стал для Робертс первым в 2022 году, ведь еще несколько дней назад она проводила время в Коста-Рике, откуда делилась снимками в купальниках.

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