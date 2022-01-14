В розовых лосинах и стильном свитшоте: Люси Хейл на прогулке с собаками

В розовых лосинах и стильном свитшоте: Люси Хейл на прогулке с собаками

Актриса Люси Хейл, некоторое время не появлялась на своих ежедневных тренировках. Но вот вчера ее подловили в городе во время прогулки с собаками.

Девушка была одета в спортивный образ, который состоял из розовых трикотажных лосин, свитшота с принтом тай-дай и кроссовок. Через плечо у Люси висела черная сумка, а на глазах были любимые солнцезащитные очки Ray-Ban.

Люси Хейл / Getty Images

Но актриса не единственная звезда, которая появляется на улице в спортивных образах. Также лосины и свитшоты часто носят модели Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, а также дочь Деми Мур Румер.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Хейли Бибер / Getty Images

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