В розовых лосинах и стильном свитшоте: Люси Хейл на прогулке с собаками

Актриса Люси Хейл, некоторое время не появлялась на своих ежедневных тренировках. Но вот вчера ее подловили в городе во время прогулки с собаками.
Девушка была одета в спортивный образ, который состоял из розовых трикотажных лосин, свитшота с принтом тай-дай и кроссовок. Через плечо у Люси висела черная сумка, а на глазах были любимые солнцезащитные очки Ray-Ban.
Но актриса не единственная звезда, которая появляется на улице в спортивных образах. Также лосины и свитшоты часто носят модели Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, а также дочь Деми Мур Румер.
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