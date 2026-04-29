A$AP Rocky посетил показ мод Chanel с розовой сумкой и милым намеком на дочь от Рианны

Многодетный отец A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, посетил роскошное шоу Модного дома Chanel — бренд презентовал во Франции круизную коллекцию.

Рэпер является амбассадором бренда, а также мужчиной, который обожает яркие луки с сочетанием классики, креатива и цветов. Однако на этот раз на мероприятии Раким привлек внимание не только из-за своего образа, который, без сомнения, был роскошным, а из-за аксессуара — ярко-розовой сумки, которую ему подарил креативный директор бренда Матье Блази.

Но главной деталью этого образа рэпера стал маленький аксессуар на сумке — розовые шелковые туфли-балетки, на которых был логотип бренда. Эти туфли были намеком на дочь рэпера, которая родилась в его отношениях с Рианной. Девочку назвали Рокки Айриш и ей сейчас 7 месяцев.

«Это подарок от Матье. Он очень внимательный, — сказал A$AP Rocky изданию WWD. — Я отдам их своей дочери».

Также журналисты спросили у рэпера о недавней фотосессии его дочери и Рианны, и он впервые прокомментировал дебют малышки для глянца.

«Это было что-то невероятное. Она такая милая, знаешь? Я до сих пор это осмысливаю, — эмоционально сказал он. — Они такие милые. Это просто передоз милоты. Счастливый папа, понимаешь?»

Также пара воспитывает двух сыновей — Ризза и Райота.

