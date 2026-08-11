Адам Сэндлер вышел на красную дорожку с женой и дочерьми: их образы поразили своим контрастом

Адам Сэндлер с женой и дочерьми / © Associated Press

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Адам Сэндлер превратил свой очередной выход на красную дорожку в уютное семейное мероприятие, ведь вместе с ним на премьеру фильма «Не желай удачи» пришли три главные женщины в его жизни — жена Джеки и дочери — 20-летняя Сэйди и 17-летняя Санни. Событие стало особенным для семьи, ведь в фильме Санни сыграла главную роль.

По традиции Сэндлер отказался от классического костюма на красной дорожке в пользу своего необычного стиля, получившего название «Sandlercore». Для него характерны удобная одежда свободного кроя, яркие цвета и необычные принты. На этот раз он выбрал объёмную голубую рубашку-поло с короткими рукавами, украшенную принтом в виде фламинго и пальм, синие спортивные брюки с красными полосами по бокам и темно-красные кроссовки.

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Адам Сэндлер с женой и дочерьми / © Associated Press

Тем временем жена Адама и их дочери стали его полной стилистической противоположностью, выбрав роскошные вечерние платья.

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Санни появилась в изумрудно-зеленом платье-комбинации. Линию декольте, открытые бока и глубокий вырез на спине украшали стразы. Свой образ она дополнила черными босоножками на каблуках.

Сейди выбрала шелковое черное платье с короткими рукавами и длинной юбкой с едва заметными складками. Как и сестра, она уложила волосы в гладкую прямую прическу и дополнила образ черными туфлями на каблуках.

Джеки остановила свой выбор на классическом маленьком чёрном платье с открытыми плечами и юбкой длины миди. Она дополнила наряд золотыми босоножками на тонких шпильках, а также клатчем Knot от Bottega Veneta — знаменитой моделью, которую также предпочитают королевские леди.

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