Адриана Лима и Кэндис Свэйнпоул сверкнули идеальными фигурами в нижнем белье

Адриана Лима и Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Адрианы Лимы

44-летняя бразильская топ-модель Адриана Лима и 36-летняя южноафриканская топ-модель Кэндис Свэйнпоул — одни из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret. Девушки стали звездами новой промокампании популярного бренда нижнего белья.

На снимках они позировали в черном и синем комплектах VS и в сапогах на высоких каблуках. Их волосы распущены, а макияж выполнен с акцентом на глаза. «Такая культовая пара», — гласит подпись под этими снимками на странице бренда в Instagram.

Выглядят девушки просто потрясающе. Отметим, они не только модели, но и мамы. Кэндис воспитывает двух сыновей, а Лима — двух дочерей и сына.

Напомним, в октябре прошлого года состоялось одно из самых обсуждаемых, гламурных и скандальных модных шоу — показ бельевого бренда Victoria’s Secret. После многолетней критики со стороны клиентов компания кардинально изменила свой подход и сделала свое шоу-показ более инклюзивным, но при этом оставила весь былой гламур. Шоу было зрелищным. На подиуме появились такие легенды бренда, как Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Даутцен Крус и сестры Хадид, а рядом с ними блистали звезды нового поколения, такие как Алекс Консани, Энджел Риз и Барби Феррейра, а также несколько непо-бейби: Лила Мосс, Айрис Лоу и Амелия Грэй.