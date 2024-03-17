Аффлек теперь без бороды, а Лопес надела сапоги в стразы: знаменитые супруги сходили на баскетбол

На мероприятии они все время держались за руки.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек попали под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Знаменитую пара вначале подловили, когда они выходили со своего автомобиля, чтобы посетить баскетбольном матче между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На игру они сводили сына Аффлека от Дженнифер Гарнер - Сэмюэля. Мальчик сидел в первом ряду возле отца.

Несмотря на то, что Бен обычно остается в тени Лопес, в этот раз он привлек особое внимание, поскольку впервые за длительное время сбрил свою бороду. Теперь актера и режиссера было просто не узнать.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Одет он был в синие штаны, клетчатую рубашку и синий кардиган. Также Аффлек добавил в образ кепку и кроссовки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Но вот Дженнифер оделась более гламурно, ведь на ней были широкие джинсы с карманами, белая укороченная футболка и твидовый жакет от Chanel. Дополняли лук артистки нежно-розовая сумка от Chanel, укладка, несколько украшений, а также потрясающие гламурные сапоги на танкетке, полностью усыпанные стразами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)