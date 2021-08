Африка посреди Киева: как прошел фестиваль White Nights

В африканскую атмосферу пришли окунуться украинские знаменитости.

На днях в столице громко прошел White Nights Festival. Africa. Ступив первые шаги по Арт-Заводу "Платформа", гости сразу чувствовали первоначальный африканский вайб. Их встречали племенные танцы, потрясающий декор в каждом уголке локации, разнообразие тематических фотозон, захватывающие инсталляции и арт-творения.

Человек-пантера, человек-крокодил и другие загадочные существа становились проводниками в мир свободы, танцев и удовольствие. А настоящие самолеты, которые разместили на всей территории, намекали на полную приключений путешествие к африканскому континенту.

На White Nights можно было почувствовать и увидеть Африку на всех без исключения локациях.

Каждая из 7 музыкальных сцен передавала свою энергетику, удивляла особым оригинальным дизайном и звучала своими жанрами.

Грандиозная Main Stage с всевидящим глазами животных, словно следили за гостями фестиваля, радовала исключительно выступлениями вживую.

Там хорошо пошумели герои "Евровидения" Go-A. "Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится", — призналась со сцены вокалистка группы Екатерина Павленко.

На Main Stage раскачал и выдал свой неистовый дабстеп DUB FX. Этому бравому австралийцу одинаково: Бенджамин Стэнфорд так же мощно зажигает и перед небольшой компанией прямо на улице, и перед огромной толпой меломанов, как на White Nights Festival. Africa. DUB FX так вдохновила фестивальная атмосфера, он пообещал непременно вернуться сюда в 2022-м: "Киевские" Белые Ночи "- это было просто невероятно! Я очень рад и горд, что здесь побывал. Увидимся совсем скоро — на грандиозной вечеринке в следующем году" .

Фантазийная Backyard Stage манила декором из аутентичными африканскими орнаментами и, конечно, громкими выступлениями хедлайнеров.

Зажгла там также основательница известного гамбургского клуба Ego MAGDALENA. "Спасибо Киеву за эту короткую сладкую и замечательную энергию", — призналась в Instagram музыкальный трендсеттер.

На Backyard Stage с особым рвением выступил родоначальник электроклэша DJ HELL. И это было ... легендарно! Эпатажный ветеран мировой электронной сцены собрал под сценой огромный народ, и не думал расходиться до конца выступления артиста.

В тот же вечер гостям фестиваля подарила взрывное сет всемирно известный украинский диджей и продюсер Miss Monique. "Когда ты играешь в родном городе, это очень особенные чувства. Спасибо, White Nights!", — поделилась в соцсетях артистка.

Эпицентром жанров Drum'n'Bass и Trance на фестивале стала новая, седьмая сцена на White Nights — Special Stage. Несмотря на то, что она скрывалась в недрах Арт-Завода "Платформа", ее легко находили по звуку меломаны. Ведь там гремели крутые сеты от легендарных артистов — первооткрывателей Drum'n'Bass и Trance в Украине. Среди них: крестный отец отечественного драму Tapolsky, мастера настоящего карпатского drum & bass Derrick & Tonika, первый украинский артист, вошедший в топ-100 диджеев планеты, Omnia и трендсеттер транс-музыки с 25-летним стажем Anna Lee.

Похожа на разноцветный магический шатер Green Stage радовала регги, соул и фанк. На ней устраивали движ O.Skrypka (его вайбовий старт с песней "Лена, не плачь" точно запомнился всем), ILCHY Dragonfly, Wonder Land Band, krapka; KOMA, J SCOPE, Kyiv Mistah и другие артисты.

На таинственной и атмосферной "внутренний" Inside Stage господствовали рэп и хип-хоп. Ее хозяевами стали артисты POWER FM Party Radio: TRICKY NICKI, KAEF, НКНКТ, MR.X и другие.

На Becherovka Stage, напоминавшей огромный тропический лес, гостей фестиваля ожидало разнообразия диджей-сетов от артистов шоукейсов Cube Records UA и The ROOM.

На камерной Boho Stage за ВАЙБО мелодии отвечали музыканты шоукейсов RIM и SkyBar.

White Nights — теперь и фэшн-фестиваль

На главной сцене фестиваля состоялся зрелищный фэшн-перформанс. Все благодаря французскому дизайнеру Микеланджело Сало. Художник показал на White Nights невероятный одежду в афро-японском стиле, который высоко оценил сам Вирджил Абло. Более того, дизайнер еще и отпраздновал на "Белых ночах" свой день рождения.

Никаких традиционных модных показов! На White Nights состоялся настоящий перформанс, где модели (среди которых — артистки ILCHY и Анна Нелуп из группы GannaBaby, танцовщица Антонина Руденко) выходили на Main Stage под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в бешеном африканском танце.

Африку в искусстве на фестивале показали лучшие отечественные художники

Это и Егор Лемзяков с серией работ The Rumble in the Jungle, и Демьян Ферия с произведениями в технике диджитал-коллаж, и MISHA KUSH с историями о голубя Валеру, и Лилия Кувалдина с серией картин COLOR, и Сергей Рожин с медиаторским проектом " рабы Малевича ", и Юля Кисель из серии видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, и Мария Зражаева с портретами, которые открывают тему настоящей жаркой Африки, и Серж Пайе с серией работ" Мусор, вдохновляет".

На White Nights Festival. Africa можно было узнать Африку через призму кино

На августовских "Белых ночах" Международный Этнографический Кинофестиваль ОКО представил три коротких киноленты. Это фильмы "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс Соблазн", благодаря которым гости фестиваля могли окунуться в атмосферу Африки.

Украинские знаменитости

Бесспорно, зрелищный White Nights Festival. Africa не смогли пропустить украинские селебритис. Среди гостей фестиваля можно было увидеть Влада Яму, Олега Скрипку, Софию Стужук, Серж Пайе, Alloise, Богдана Буше, Руслана Кузнецова, Дмитрия Топоринского, Яся Крутову и Сергея Стоуна.

