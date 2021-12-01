Африканские каникулы: участница "Холостяка-11" в зеленом купальнике похвасталась стройной фигурой

Даша Ставнича показала снимки из отпуска, который она проводит в Кении.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ставнича – отдыхает сейчас в восточной Африке – в Кении. Поехала туда она вместе с другими участницами проекта – Джессикой Чеги, Розали Номбре и Алиной Ляшук. Девушки проводят там отлично время.

Джессикой Чеги, Алиной Ляшук и Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

В Instagram Даша опубликовала снимки, на которых позировала в зеленом купальнике с асимметричным верхом. Девушка продемонстрировала свою стройную фигуру.

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

Ставнича также выложила фото, сделанные в парке Холлер, куда она поехала с подругами. Это природный парк в Бамбури, Момбаса, на кенийском побережье. И там сбылась ее маленькая мечта – она увидела жирафов.

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

"Мы живем один раз, поэтому наслаждаться нужно каждым днем. Большинство думают, что я счастлива и наслаждаюсь только тогда, когда все хорошо. Но нет, я учусь делать это в любые моменты моей жизни. Я бы могла ныть, что со мной нет Юры, поэтому путешествие не удалось. Я бы могла ныть, что у меня в номере ящерицы, пауки и змеи. А что вы думали? Это дикая природа, и это особенный опыт. Но сейчас хочу сделать особое ударение на исполнении моей маленькой мечты — увидеть жирафов", - написала Ставнича.

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

Одета она была в зеленый трикотажный костюм, который состоял из кроп-топа с пикантным декольте и мини-юбки. Волосы она распустила, сделала легкий макияж и украсила шею золото-жемчужным ожерельем.

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

А Джессика Чеги показала фото в апельсиновом купальнике, сделаные на берегу Индийского океана.

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