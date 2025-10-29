Ах, как это нежно и красиво: Энн Хэтэуэй вышла в свет в красном винтажном вечернем платье

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» надела ярко-красное платье от Модного дома Valentino из коллекции осень-зима 2003, которое дополнила украшениями с бриллиантами от ювелирного бренда Bvlgari.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Платье Энн было на тонких бретельках и выполнено из нежного шифона. Его украшали несколько слоев ассиметричной ткани, который придавали образу легкости и невесомости, на лифе платья были мелкие складки ткани, а также спереди наряд украшал небольшой бант.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

К этому платья актриса надела красные остроносые туфли, распустила свои густые длинные волосы и сделала нежный вечерний макияж.

Что касается цвета, в котором сшито платье, то это культовый красный оттенок, который называется Rosso Valentino. Он использовался брендом во многих коллекциях и став его визитной карточкой.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Основатель Модного дома Валентино Гаравани был вдохновлен этим особенным насыщенным красным цветом, когда, будучи еще студентом, посетил оперный театр Барселоны, где увидел пожилую даму в элегантном платье из красного бархата, которое привлекло его внимание. Дизайнер часто описывал красный цвет как «цвет, не имеющий границ, цвет страсти, любви и силы», а также как цвет, который делает женщину героиней ее собственной истории.

Затем первое платье в оттенке Rosso Valentino он показал в дебютной коллекции 1959 года.