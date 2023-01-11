Ах, как красиво: Джессика Честейн позировала фотографам в потрясающем платье-паутине с россыпью камней

Этот образ стал одним из самых красивых на церемонии.

Голливудская суперзвезда - 45-летняя актриса Джессика Честейн - посетила церемонию "Золотой глобус", которая традиционно прошла в Лос-Анджелесе. Образ актрисы стал одним из самых красивых на этом мероприятии, ведь она выбрала оригинальное платье от бренда Oscar de la Renta.

Наряд был выполнен в нежно-бежевом оттенке из-за чего создавался "голый" эффект, а вот по все длине наряда была аппликация из крупных камней в виде паутины.

У платья не было бретелек, оно было приталенным и хорошо подчеркивало стройную фигуру Джессики. Дополняли ее образ босоножки со стразами и украшения от Gucci.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Макияж актрисы был с красивыми черными стрелками и шимерными тенями, а вот волосы ей уложили в пучок.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В платье похожего оттенка, но совершенно другого дизайна на "Золотом глобусе" появилась коллега Честейн - актриса Сальма Хайек. Ее лук был от Gucci.

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