Ах, как красиво: Эшли Парк посетила церемонию в сиреневом платье с орхидеями

Эшли Парк / © Getty Images

Реклама

Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Эшли Парк, посетила девятую ежегодную церемонию вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в отеле The Beverly Hills.

Она позировала перед фотографами в очаровательном мини-платье от бренда Oscar de la Renta. Этот бренд известен своими роскошными цветочными дизайнами и аппликациями и наряд Эшли не стал исключением, поскольку полностью состоял из множества орхидей сделанных из бархата. Свой нежный наряд она дополнила туфлями в цвет, который были от бренда Le Silla.

Эшли Парк / © Getty Images

Напомним, что также платье с орхидеями, но кардинального другого дизайна, демонстрировала ранее актриса Блейк Лайвли. Она появилась в невероятно роскошном и гламурном платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024 на премьере фильма в Лондоне.

Реклама

Блейк Лайвли / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press Эшли Парк / © Associated Press Эшли Парк / © Associated Press Эшли Парк / © Associated Press Эшли Парк / © Getty Images Эшли Парк / © Getty Images