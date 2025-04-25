- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Ах, как красиво: Эшли Парк посетила церемонию в сиреневом платье с орхидеями
Ее наряд был романтичным и очень весенним — идеальный образ для краснйо дорожки.
Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Эшли Парк, посетила девятую ежегодную церемонию вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в отеле The Beverly Hills.
Она позировала перед фотографами в очаровательном мини-платье от бренда Oscar de la Renta. Этот бренд известен своими роскошными цветочными дизайнами и аппликациями и наряд Эшли не стал исключением, поскольку полностью состоял из множества орхидей сделанных из бархата. Свой нежный наряд она дополнила туфлями в цвет, который были от бренда Le Silla.
Напомним, что также платье с орхидеями, но кардинального другого дизайна, демонстрировала ранее актриса Блейк Лайвли. Она появилась в невероятно роскошном и гламурном платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024 на премьере фильма в Лондоне.