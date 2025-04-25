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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Ах, как красиво: Эшли Парк посетила церемонию в сиреневом платье с орхидеями

Ее наряд был романтичным и очень весенним — идеальный образ для краснйо дорожки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эшли Парк

Эшли Парк / © Getty Images

Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Эшли Парк, посетила девятую ежегодную церемонию вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в отеле The Beverly Hills.

Она позировала перед фотографами в очаровательном мини-платье от бренда Oscar de la Renta. Этот бренд известен своими роскошными цветочными дизайнами и аппликациями и наряд Эшли не стал исключением, поскольку полностью состоял из множества орхидей сделанных из бархата. Свой нежный наряд она дополнила туфлями в цвет, который были от бренда Le Silla.

Эшли Парк / © Getty Images

Эшли Парк / © Getty Images

Напомним, что также платье с орхидеями, но кардинального другого дизайна, демонстрировала ранее актриса Блейк Лайвли. Она появилась в невероятно роскошном и гламурном платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024 на премьере фильма в Лондоне.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Associated Press

Эшли Парк / © Getty Images

Эшли Парк / © Getty Images

Эшли Парк / © Getty Images

Эшли Парк / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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