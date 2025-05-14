Ах, как красиво: Ева Лонгория прибегла к модному трюку, чтобы выглядеть выше на фото

Ева Лонгория / © Getty Images

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Еву Лонгорию не назвать очень высокой женщиной, ведь ее рост всего 157 сантиметров, однако, чтобы выглядеть выше на фото, она прибегает к модному трюку — всегда очень продуманно выбирает одежду, которая делает ее «выше». В рамках Каннского кинофестиваля, который она посетила, актриса приняла участие в торжественном ужине по случаю его открытия.

На мероприятие Ева пришла в полосатом обтягивающем наряде, который включал топ-водолазку и юбку длины миди. Этот костюм отлично подошел ей, поскольку вертикальная широкая полоска, а также юбка, которая открывала ее щиколотки, визуально делала ее выше.

Ева Лонгория / © Getty Images

Образ звезда дополнила босоножками на каблуках, лаконичной прической с распущенными волосами и ярким макияжем. Затем Ева вышла на красную дорожку, где продемонстрировала еще один гламурный наряд — длинное золотое платье с огромным бантом от бренда Tamara Ralph. Наряд она дополнила украшениями от знаменитого ювелирного бренда Pasquale Bruni.

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Ева Лонгория / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press