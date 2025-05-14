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- Шоу-бизнес
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Ах, как красиво: Ева Лонгория прибегла к модному трюку, чтобы выглядеть выше на фото
Ее стилисты умеют подбирать для нее наряды.
Еву Лонгорию не назвать очень высокой женщиной, ведь ее рост всего 157 сантиметров, однако, чтобы выглядеть выше на фото, она прибегает к модному трюку — всегда очень продуманно выбирает одежду, которая делает ее «выше». В рамках Каннского кинофестиваля, который она посетила, актриса приняла участие в торжественном ужине по случаю его открытия.
На мероприятие Ева пришла в полосатом обтягивающем наряде, который включал топ-водолазку и юбку длины миди. Этот костюм отлично подошел ей, поскольку вертикальная широкая полоска, а также юбка, которая открывала ее щиколотки, визуально делала ее выше.
Образ звезда дополнила босоножками на каблуках, лаконичной прической с распущенными волосами и ярким макияжем. Затем Ева вышла на красную дорожку, где продемонстрировала еще один гламурный наряд — длинное золотое платье с огромным бантом от бренда Tamara Ralph. Наряд она дополнила украшениями от знаменитого ювелирного бренда Pasquale Bruni.