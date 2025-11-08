ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Ах, как мило: Ариана Гранде выступила на сцене в розовом платье с бабочками

Образ 32-летней звезды был очаровательным и полностью соответствовал ее киношному персонажу — доброй фее Глинде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ариана Гранде

Ариана Гранде

Ариана Гранде вышла на сцену в специальном выпуске NBC «Wicked: One Wonderful Night» в сшитом на заказ пышном платье от знаменитого бренда Robert Wun. Шоу проводилось преддверии выхода второй части фильма «Wicked: Чародейка».

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

Это бледно-розовое творение было невероятно романтичным и нежным, поскольку украшали его трехмерные бабочки.

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Наряд был без бретелек с зауженной талией и объемной юбкой миди. Стилистом Арианы, который помог ей подобрать этот очаровательный наряд, был знамениты Лоу Роуч, который также одевает Зендею.

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Сшито платье было из крепа, а крылья бабочек сделаны из перьев. Платье получило название The Pink Butterflies («Розовые бабочки»).

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Но не только платье очаровывало бабочками, поскольку бренд сделал для девушки такие же серьги.

Ариана Гранде / видео: luxurylaw/Instagram

Образы актрисы Арианы Гранде (14 фото)

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
19
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie