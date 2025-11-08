Ах, как мило: Ариана Гранде выступила на сцене в розовом платье с бабочками

Ариана Гранде

Ариана Гранде вышла на сцену в специальном выпуске NBC «Wicked: One Wonderful Night» в сшитом на заказ пышном платье от знаменитого бренда Robert Wun. Шоу проводилось преддверии выхода второй части фильма «Wicked: Чародейка».

Ариана Гранде / © Getty Images

Это бледно-розовое творение было невероятно романтичным и нежным, поскольку украшали его трехмерные бабочки.

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Наряд был без бретелек с зауженной талией и объемной юбкой миди. Стилистом Арианы, который помог ей подобрать этот очаровательный наряд, был знамениты Лоу Роуч, который также одевает Зендею.

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Сшито платье было из крепа, а крылья бабочек сделаны из перьев. Платье получило название The Pink Butterflies («Розовые бабочки»).

Ариана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Но не только платье очаровывало бабочками, поскольку бренд сделал для девушки такие же серьги.

Ариана Гранде / видео: luxurylaw/Instagram