Ах, как неловко: с 13-летней дочерью Николь Кидман случился модный конфуз

Девочка - редкая гостья на светских мероприятиях, но в этот раз пришла поддержать маму, которой вручили награду.
У оскароносной актрисы Николь Кидман две дочери - Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет и обеих она в последнее время начинает активно выводить в свет. Недавно 16-летняя Сандэй приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2025.
Теперь же Кидман появилась на гала-вечере в Беверли-Хиллз с младшей Фэйт. Девочка очень похожа на свою знаменитую маму.
На мероприятие она надела твидовый костюм белого цвета и с черной отделкой, который включал жакет и мини-платье. Наряд девушки был от американского бренда LoveShackFancy, основанный Ребеккой Хессель Коэн.
Стоимость платья составляет 375 долларов, а жакета 495 долларов.
Образ Фэйт дополнила черными туфлями Мэри Джейн и капроновыми колготками, которые ее изрядно подвели, ведь на них появилась огромная стрелка.
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