Ах, как нежно: рассматриваем вечерний наряд Захары Джоли-Питт - приемной дочери Анджелины Джоли

Девушка появилась на этом меропряитии в предверии своего дня рождения - 8 января ей исполнится 20 лет.

Приемная дочь Анджелины Джоли - 19-летняя Захара - посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе - вместе с мамой вышла на красную дорожку "Золотого глобуса". Анджелина была среди номинантов в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Мария". Но если она надела немного смелое и креативное платье с цепочками, то ее уже взрослая дочь отдала предпочтение более элегантному наряду.

Захара и Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На Захаре, как и на ее матери, было платье от бренда Alexander McQueen из коллекции Pre-Fall 2024. Это был белый наряд лаконичного фасона и с цветочной вышивкой черными нитями.

Образ девушка дополнила лаконичным макияжем, несколькими украшениями и высокой прической.

Захара и Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Захара часто сопровождает мать на светские мероприятия, но впервые о стиле девушки заговорили после того, как она надела переделанный наряд Джоли от бренда Elie Saab, в котором Анджелина блистала перед камерами в 2014 году на "Оскаре".

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