Ах, какая элегантная: актриса Наоми Уоттс очаровала красивым образом

Актриса давно посещает это мероприятие и известна тем, что поддерживает начинающих художников, покупая их работы.
Звезда фильмов "Малхолланд Драйв" и "Звонок" посетила мероприятие в Нью-Йорке - Tribeca Ball, которое организовывается ежегодно для поддержки молодых художников из Нью-Йоркской академии искусств. Наоми Уоттс посещает бал уже более десяти лет, и она известна тем, что покупает новые произведения искусства с этого мероприятия.
Для мероприятия Наоми выбрала очень лаконичный и элегантный образ - черный костюм от бренда Dries Van Noten из коллекции весна-лето 2023.
Наряд состоял из жилета с лацканами и юбки миди с асимметричным подолом. Костюм был выполнен из плотной костюмной ткани, а дополнила она его босоножками на ремешках и украшениями в виде цветов от Van Cleef & Arpels.
Над созданием образа для мероприятия актриса работала со стилистом Джинанн Уильямс.
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