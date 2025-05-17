Ах, какая элегантная: Амаль Клуни пришла без мужа-суперзвезды на премьеру фильма

Амаль Клуни / © Associated Press

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В рамках 78-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Боно: Истории о капитуляции», основанного на мемуарах солиста культовой британской группы U2.

Событие посетила 47-летняя Амаль Клуни — известный адвокат по правам человека и жена 64-летнего голливудского Джорджа Клуни. Она пришла поддержать Боно на мероприятии и вышла на красную дорожку.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль славится любовью к винтажу и отличным вкусом, поэтому ее наряд опять вызвал только восторг. Женщина носила длинное черное платье от бренда John Galliano, у которого были опущенную бретельки, декольте и приталеный силует. Также платье дополнял длинный шлейф.

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Носила свой наряд Амаль в сочетании с украшениями от Cartier и гламурным клатчем. Ее роскошные волосы были уложены в ее любимую прическу.

Амаль Клуни / © Associated Press

Что удивило — муж Амаль кинофестиваль не посетил, но на красной дорожке она позировала вместе с Боно и Эджем из U2.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Ее появление стало особым сюрпризом, поскольку в последний раз Амаль посещала Каннский кинофестиваль в 2016 году. Ее очаровательный образ с того дня предлагаем рассмотреть на фото ниже.

Амаль Клуни и Джордж Клуни в 2016 году / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни в 2016 году / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press