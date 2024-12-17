Ах, какая элегантная: Джулианна Мур на премьере фильма в Париже

Оскароносная звезда сыграла главную роль в драматическом фильме "Комната по соседству", режиссером которого стал Педро Альмодовара.
Премьера этой картины состоялась в Париже, а Джулианна Мур вышла к фотографам в роскошном белом платье в пол.
Наряд хоть и был лаконичным, но имел очень оригинальный дизайн, ведь у него было асимметричное декольте, а одна бретелька была перекручена.
Носила это красивое платье Джулианна в сочетании с роскошными массивными серьгами-каффами, несколькими кольцами на руках и бежевыми босоножками. Макияж у нее был лаконичным, как и ее прическа.
Ранее актриса тоже привлекла внимание. На ней был наряд от Bottega Veneta. Мур сфотографировали папарацци в Нью-Йорке в длинном платье с катышками, которое она носила в сочетании с зелеными серьгами.
Кстати, бренд Bottega Veneta сейчас ждут большие перемены, ведь его креативный директор - 40-летний Матье Блази - ушел в Chanel.
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