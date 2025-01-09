Ах, какая элегантная: Памела Андерсон сходила на интервью в черном платье и жакете

Памела Андерсон продолжает свой забег по интервью, который посвящен выходу фильма с ее участием "Последняя танцовщица".

Актриса с началом 2025 года успела уже побывать на множестве мероприятий, среди которых было интервью в Нью-Йорке. Ее сфотографировали папарацци, когда она вышла из автомобиля.

На Памеле было платье от Emilia Wickstead, которое она носила с жакетом и поясом. Также свой элегантный наряд дополнила капроновыми колготками и лаковыми туфлями на каблуках.

Волосы Андерсон собрала в низкий хвост, а свою челку-шторку просто немного небрежно уложила в пробор.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Кстати челку она отрезала довольно недавно. Впервые с такой прической актриса появилась на мероприятии организации SAG-AFTRA, где также продемонстрировала стильное платье-кейп от Bottega Veneta из коллекции осень-зима 2024.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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