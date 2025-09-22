- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 1 мин
Ах, какая красавица: 16-летняя Эви Темплтон — звезда "Уэнздей" — посетила модный показ
Британская молодая актриса только начала свой путь в кинематографе, но уже появляется на Неделе моды, где удивляет очаровательными образами.
Юная актриса Эви Темплтон, которая прославилась благодаря роли Агнес Де Милль в популярном сериале «Уэнздей», появилась на Неделе моды в Лондоне. 16-летняя девочка стала гостьей показа Richard Quinn, который прошел на площади Святого Джона Смита.
Эви просто очаровала публику и поклонников, ведь выглядела гламурно, мило и очень нарядно. Актриса надела платье длиной до косточек и без рукавов, которое имело фатиновую юбку, как у балерины, а также было полностью расшито красивым декором: пайетками, бисером и бусинами.
Также Эви дополнила наряд туфлями серебристого цвета с ремешками в стиле Мэри Джейн, лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами заколотыми назад.
Напомним, что также актриса посетила премьеру второго сезона сериала в Лондоне, которая состоялась в июле. Эви тогда очаровала публику в элегантном длинном черном платье от бренда Elie Saab, а вот Дженна Ортега — главная актриса — удивляла в латексном платье силуэта «русалка».