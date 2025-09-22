ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Ах, какая красавица: 16-летняя Эви Темплтон — звезда "Уэнздей" — посетила модный показ

Британская молодая актриса только начала свой путь в кинематографе, но уже появляется на Неделе моды, где удивляет очаровательными образами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эви Темплтон

Эви Темплтон / © Getty Images

Юная актриса Эви Темплтон, которая прославилась благодаря роли Агнес Де Милль в популярном сериале «Уэнздей», появилась на Неделе моды в Лондоне. 16-летняя девочка стала гостьей показа Richard Quinn, который прошел на площади Святого Джона Смита.

Эви просто очаровала публику и поклонников, ведь выглядела гламурно, мило и очень нарядно. Актриса надела платье длиной до косточек и без рукавов, которое имело фатиновую юбку, как у балерины, а также было полностью расшито красивым декором: пайетками, бисером и бусинами.

Эви Темплтон / © Getty Images

Эви Темплтон / © Getty Images

Также Эви дополнила наряд туфлями серебристого цвета с ремешками в стиле Мэри Джейн, лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами заколотыми назад.

Напомним, что также актриса посетила премьеру второго сезона сериала в Лондоне, которая состоялась в июле. Эви тогда очаровала публику в элегантном длинном черном платье от бренда Elie Saab, а вот Дженна Ортега — главная актриса — удивляла в латексном платье силуэта «русалка».

Эви Темплтон / © Associated Press

Эви Темплтон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
519
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie