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- Шоу-бизнес
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Ах, какая красивая: актриса Меганн Фэйхи блистала перед фотографами в наряде цвета капучино
Актриса появилась перед камерами в сногсшибательном наряде, котоірй подчеркивал фигуру.
После того, как на экраны вышел второй сезон сериала «Белый Лотос», мир заговорил о Меганн Фэйхи, которая ранее была малоизвестной актрисой. Затем она появилась а детективном сериале «Идеальная пара», где также сыграли Николь Кидман, Лив Шрайбер и Дакота Фэннинг, укрепив таким образом свою популярность.
Одной из новых работ актрисы стала роль в фильме-триллере «Роковой месседж», где также появится Брэндон Скленар из фильма «Оставь, если любишь». Премьера новой работы Меганн состоялась в Голливуде 8 апреля.
Актриса появилась перед фотографами в нежном и элегантном вечернем платье от бренда Ludovic de Saint Sernin из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное платье оттенка капучино полностью расшитое пайетками. Наряд украшало глубокое декольте и шлейф.
На спине у платья были широкие бретели выполненные крест накрест. Наряд она дополнила лаконичной прической-пучком и несколькими украшениями.