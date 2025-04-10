Ах, какая красивая: актриса Меганн Фэйхи блистала перед фотографами в наряде цвета капучино

Мэган Фэйхи / © Getty Images

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После того, как на экраны вышел второй сезон сериала «Белый Лотос», мир заговорил о Меганн Фэйхи, которая ранее была малоизвестной актрисой. Затем она появилась а детективном сериале «Идеальная пара», где также сыграли Николь Кидман, Лив Шрайбер и Дакота Фэннинг, укрепив таким образом свою популярность.

Одной из новых работ актрисы стала роль в фильме-триллере «Роковой месседж», где также появится Брэндон Скленар из фильма «Оставь, если любишь». Премьера новой работы Меганн состоялась в Голливуде 8 апреля.

Мэган Фэйхи / © Getty Images

Актриса появилась перед фотографами в нежном и элегантном вечернем платье от бренда Ludovic de Saint Sernin из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное платье оттенка капучино полностью расшитое пайетками. Наряд украшало глубокое декольте и шлейф.

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На спине у платья были широкие бретели выполненные крест накрест. Наряд она дополнила лаконичной прической-пучком и несколькими украшениями.

Мэган Фэйхи / © Getty Images