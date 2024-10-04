Ах, какая красивая: Анджелина Джоли сходила в свой бутик одежды в Нью-Йорке

Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Известная актриса посетила магазин своего бренда одежды Atelier Jolie, которое она открыла в особом здании. Дело в том, что когда-то помещение принадлежало художнику Энди Уорхолу и в нем жил еще один известный художник - Жан-Мишель Баския. Именно граффити последнего украшают стены бутика.

Иногда Анджелина посещает бутик, встречает там гостей и даже берет с собой туда детей. 2 октября ее опять там подловили папарацци.

Актриса была с ног до головы одета во все черное. Она сочетала длинное шелковое платье-комбинацию, туфли-лодочки и длинное стильное пушистое пальто на запах. Волосы она распустила и сделала лаконичный макияж. Это пальто Анджелина надевала также несколькими днями ранее, но с другим платьем.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

А вот ее бренд одежды даже один раз создал платье для красной дорожки Оскара. Это было платье со смыслом, которое бренд cшил для американской журналистки и писательницы Сулейки Жауад.

Сулейка Жауад с мужем / Фото: Associated Press

Сулейка Жауад с мужем / Фото: Associated Press

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