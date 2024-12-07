Ах, какая красивая: Кэтрин Зета-Джонс блистала в платье с "голым" эффектом на мероприятии арабской стране

Оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс произвела фурор своим потрясающим черным платьем от бренда Marchesa, которое было представлено в коллекции Pre-Fall 2021.

Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

В этом наряде она появилась на красной дорожке мероприятия "Женщины в кино", которое проводилось в рамках Международного кинофестиваля на Красном море.

Платье было состояло из двух видов ткани - бежевой и черной сетчатой с цветочной вышивкой. Сочетание этих двух цветов создавало так называемый "голый" эффект. Также этот наряд дополняла накидка-кейп имеющая очень длинный шлейф. Образ Кэтрин дополнила роскошная прическа с локонами, вечерний гламурный макияж и украшения с бриллиантами от Briony Raymond.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Ранее на открытии кинофестиваля Кэтрин вышла к фотографам в наряде цвета морской волны. На ней было длинное платье от бренда Marmar Halim с накидкой, которое она носила в сочетании с босоножками от знаменитого итальянского обувного бренда Rene Caovilla, который характерен тем, что у него ремешки-пружины украшенные стразами.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы актрисы Кэтрин Зеты-Джонс (21 фото)