Ах, какая пара: 76-летний Ричард Гир и его красавица-жена Алехандра пришли вместе на мероприятие

Алехандра Силва и Ричард Гир / © Associated Press

Знаменитая пара появилась на специальном показе фильма «Мудрость счастья», который прошел в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке. Ричард Гир и его жена Алехандра позировали обнявшись и выглядели потрясающе.

76-летний актер надел на мероприятие классический темно-синий костюм и белую рубашку, которые носил без галстука, а вот Алехандра надела длинное вечернее платье.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Женщина, которой сейчас 42 года, выбрала длинное черное платье без рукавов, у которого было каплевидное декольте и высокая горловина. На животе его также украшала черная вышивка в виде роз, но она была еле заметной, поскольку выполнена черными нитями.

Алехандра также сделала укладку с легкими локонами, легкий макияж и надела серьги с камнями.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Напомним, что официально Гир и Сильва поженились в 2018 году в поместье Гира в Паунд-Ридж и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, — еще один сын.