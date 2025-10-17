ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин

Ах, какая пара: 76-летний Ричард Гир и его красавица-жена Алехандра пришли вместе на мероприятие

Пара позировала перед камерами обнявшись.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алехандра Силва и Ричард Гир

Алехандра Силва и Ричард Гир / © Associated Press

Знаменитая пара появилась на специальном показе фильма «Мудрость счастья», который прошел в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке. Ричард Гир и его жена Алехандра позировали обнявшись и выглядели потрясающе.

76-летний актер надел на мероприятие классический темно-синий костюм и белую рубашку, которые носил без галстука, а вот Алехандра надела длинное вечернее платье.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Женщина, которой сейчас 42 года, выбрала длинное черное платье без рукавов, у которого было каплевидное декольте и высокая горловина. На животе его также украшала черная вышивка в виде роз, но она была еле заметной, поскольку выполнена черными нитями.

Алехандра также сделала укладку с легкими локонами, легкий макияж и надела серьги с камнями.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Напомним, что официально Гир и Сильва поженились в 2018 году в поместье Гира в Паунд-Ридж и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, — еще один сын.

Ричард Гир и его жена Алехандра Силва (8 фото)

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Алехандра Силва и Ричард Гир_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
584
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie