Ах, какие ноги: Сидни Суини вышла к фотографам в джинсовых мини-шортах

Актриса Сидни Суини была замечена фотографами в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

26-летняя актриса выглядела эффектно в джинсовом жакете со шнуровкой и джинсовых миниатюрных шортах, сверкнув своими стройными ногами. Сидни обула белые остроносые туфли-лодочки с золотым носком на каблуках, а в руках несла маленькую белую сумку на короткой ручке.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Суини недавно сделала новую стрижку, обрезав каре и покрасила волосы в более темный блонд. Также она сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки на лицо.

Также недавно мы видели актрису в необычном образе на пресс-конференции фильма "Проклятая дева" в Мексике. Там знаменитость появилась в черном платье бренда Miu Miu из коллекции осень-зима 2024 с вырезом на берде.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

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