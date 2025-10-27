- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Ах, какое платье: Кейт Хадсон идеально передала дух старого Голливуда нарядом
Знаменитая голливудская блондинка блистала в элегантном наряде, который особенно подчеркивал фигуру благодаря простому крою.
Актриса Кейт Хадсон сыграла в фильме «Песня любви», поэтому появилась на презентации этой картины в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля Американского института киноискусства.
Для своего появления она выбрала эффектное платье в стиле 30-х годов, которое привлекло всеобщее внимание. Ее наряд был из нежного легкого шелка медного оттенка и в ретро-силуэте, а украшали платье оборки на горловине с длинным шлейфом.
Образ актриса дополнила прической с легкими локонами, золотыми серьгами и макияжем с красной помадой.
Поддержать на красной дорожке Кейт пришел ее возлюбленный Дэнни Фудзикава. Пара позировала обнявшись.
Также на этом мероприятии присудствовал еще один исполнитель главной роли — актер Хью Джекман. В свет он вышел с Саттон Фостер.