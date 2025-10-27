ТСН в социальных сетях

Ах, какое платье: Кейт Хадсон идеально передала дух старого Голливуда нарядом

Знаменитая голливудская блондинка блистала в элегантном наряде, который особенно подчеркивал фигуру благодаря простому крою.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Актриса Кейт Хадсон сыграла в фильме «Песня любви», поэтому появилась на презентации этой картины в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля Американского института киноискусства.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Для своего появления она выбрала эффектное платье в стиле 30-х годов, которое привлекло всеобщее внимание. Ее наряд был из нежного легкого шелка медного оттенка и в ретро-силуэте, а украшали платье оборки на горловине с длинным шлейфом.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Образ актриса дополнила прической с легкими локонами, золотыми серьгами и макияжем с красной помадой.

Поддержать на красной дорожке Кейт пришел ее возлюбленный Дэнни Фудзикава. Пара позировала обнявшись.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / © Associated Press

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / © Associated Press

Также на этом мероприятии присудствовал еще один исполнитель главной роли — актер Хью Джекман. В свет он вышел с Саттон Фостер.

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (25 фото)

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

