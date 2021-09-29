Ах, какой образ: британская светская львица пришла на премьеру Бонда в оригинальном наряде

30-летняя красотка опять впечатлила выбором образа.

28 сентября в Лондонском Royal Albert Hall состоялась мировая премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая станет последней для Дэниела Крейга, так как после пяти фильмов бондианы он решил больше не играть роль британского "агента 007".

Красная дорожка премьеры фильма была ничем не хуже, чем во время Каннского кинофестиваля, ведь звездные гости поражали своими роскошными нарядами и украшениями. Чего только стоял образ британской светской львицы Кимберли Гарнер, которая появилась в платье молочного цвета с интересными вырезами на декольте и высоким разрезом сбоку, который демонстрировал ее красивые ноги.

Кимберли Гарнер / Associated Press

Кимберли Гарнер / Associated Press

Образ Кимберли дополнил нюдовый макияж, браслет-манжета с бриллиантами и прозрачные туфли.

Кимберли Гарнер / Associated Press

Но откровенные платья Кимберли для своих появлений выбирает не впервые. В Каннах в этом году она тоже произвела впечатление, когда надела наряд из весенне-летней кутюрной коллекции 2021 бренда La Metamorphose. Тогда девушка старалась, красиво позировала перед камерами и ненароком подняла подол юбки, продемонстрировав таким образом слишком много.

Кимберли Гарнер / Getty Images

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Звезды на премьере Джеймса Бонда "Не время умирать" (15 фото)

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