Ах, какой образ: Леди Гагу сфотографировали в роскошном платье с глубоким декольте

Ах, какой образ: Леди Гагу сфотографировали в роскошном платье с глубоким декольте

Певица выбрала роскошный наряд от ливанского модельера.

Вчера, 5 августа, в Нью-Йорке состоялся концерт певицы Леди Гаги и ее коллеги - 95-летнего эстрадно-джазового артиста Тони Беннетта. Вместе они исполнили песни из своего совместного альбома старых хитов.

Концерт проходил в Radio City Music Hall, и для него певица нарядилась в невероятное черное платье от бренда Georges Hobeika, которое было полностью расшито бисером и кристаллами. Наряд был на тонких бретельках и с глубоким декольте. Вечерний образ певицы дополнили черные туфли-лодочки от Jimmy Choo, насыщенный макияж и серьги-капли от Kenneth Jay Lane. На голове у Гаги был парик со светлыми волосами.

Фото папарацци сделали после концерта, когда певица уже покидала здание. За руку ее держал друг Майкл Берден - опытный музыкальный руководитель и композитор.

Леди Гага / Getty Images

Ранее в тот же день ее подловили выходящей из отеля, когда певица направлялась на концерт. Она удивила своим необычным образом, ведь выбрала клетчатое платье Christopher John Rogers нежно-розового цвета из коллекции весна-лето 2021.

Леди Гага / Getty Images

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