Ахтем Сеитаблаев, Алексей Суханов и участница "Холостяка-14" прочитали стихи на благотворительном вечере

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В столичных ресторане «Причал» состоялся традиционный благотворительный вечер украинской поэзии «Читай сердцем» в поддержку сбора средств на нужды отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

В мероприятии приняли участие актер Ахтем Сеитаблаев, телеведущий Алексей Суханов, участница реалити-шоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, певцы OKS и Лиза Бибикова, военнослужащий отдельной артиллерийской бригады НГУ, музыкант — Андрей Эйсмонт, журналист и писатель Владимир Бирюков, блогеры Юлия Слободянюк и Святослав Заставный.

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Ахтем Сеитаблаев из-за службы в ВСУ присоединился к чтениям онлайн

Алексей Суханов

Анастасия Половинкина

OKS

Лиза Бибикова

Владимир Бирюков

Бойцы ОАБр НГУ

Святослав Заставный

Под аккомпанемент артистки ГОЛУБКА они прочитали стихи из сборников серии «КнигаLOVE» издательства #книголав, склад которого был уничтожен в результате российской атаки.

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ГОЛУБКА

На мероприятие также пришли певица INEYA, телеведущие Андрей Чорновол, Оксана Кучма и Наталья Тур, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин и другие.

Марина Осаула, Юлиан Новак и Андрей Чорновол

Наталья Тур, Андрей Чорновол и Оксана Кучма

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