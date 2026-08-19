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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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43
Время на прочтение
1 мин

Ахтем Сеитаблаев, Алексей Суханов и участница "Холостяка-14" прочитали стихи на благотворительном вечере

Украинские знаменитости объединились, чтобы помочь военнослужащим Национальной гвардии Украины.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ахтем Сеитаблаев, Алексей Суханов и участница "Холостяка-14" прочитали стихи на благотворительном вечере

В столичных ресторане «Причал» состоялся традиционный благотворительный вечер украинской поэзии «Читай сердцем» в поддержку сбора средств на нужды отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

В мероприятии приняли участие актер Ахтем Сеитаблаев, телеведущий Алексей Суханов, участница реалити-шоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, певцы OKS и Лиза Бибикова, военнослужащий отдельной артиллерийской бригады НГУ, музыкант — Андрей Эйсмонт, журналист и писатель Владимир Бирюков, блогеры Юлия Слободянюк и Святослав Заставный.

Ахтем Сеитаблаев из-за службы в ВСУ присоединился к чтениям онлайн

Ахтем Сеитаблаев из-за службы в ВСУ присоединился к чтениям онлайн

Алексей Суханов

Алексей Суханов

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

OKS

OKS

Лиза Бибикова

Лиза Бибикова

Владимир Бирюков

Владимир Бирюков

Бойцы ОАБр НГУ

Бойцы ОАБр НГУ

Святослав Заставный

Святослав Заставный

Под аккомпанемент артистки ГОЛУБКА они прочитали стихи из сборников серии «КнигаLOVE» издательства #книголав, склад которого был уничтожен в результате российской атаки.

ГОЛУБКА

ГОЛУБКА

На мероприятие также пришли певица INEYA, телеведущие Андрей Чорновол, Оксана Кучма и Наталья Тур, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин и другие.

Марина Осаула, Юлиан Новак и Андрей Чорновол

Марина Осаула, Юлиан Новак и Андрей Чорновол

Наталья Тур, Андрей Чорновол и Оксана Кучма

Наталья Тур, Андрей Чорновол и Оксана Кучма

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