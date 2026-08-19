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- Шоу-бизнес
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Ахтем Сеитаблаев, Алексей Суханов и участница "Холостяка-14" прочитали стихи на благотворительном вечере
Украинские знаменитости объединились, чтобы помочь военнослужащим Национальной гвардии Украины.
В столичных ресторане «Причал» состоялся традиционный благотворительный вечер украинской поэзии «Читай сердцем» в поддержку сбора средств на нужды отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.
В мероприятии приняли участие актер Ахтем Сеитаблаев, телеведущий Алексей Суханов, участница реалити-шоу «Холостяк-14» Анастасия Половинкина, певцы OKS и Лиза Бибикова, военнослужащий отдельной артиллерийской бригады НГУ, музыкант — Андрей Эйсмонт, журналист и писатель Владимир Бирюков, блогеры Юлия Слободянюк и Святослав Заставный.
Под аккомпанемент артистки ГОЛУБКА они прочитали стихи из сборников серии «КнигаLOVE» издательства #книголав, склад которого был уничтожен в результате российской атаки.
На мероприятие также пришли певица INEYA, телеведущие Андрей Чорновол, Оксана Кучма и Наталья Тур, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин и другие.