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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Ах, какие перемены: испанская звезда Милена Смит впервые надела не романтичное платье на мероприятие

Обычно она выбирает совершенно другие наряды, поэтому этот образ привлек внимание. В таком луке она пришла на ужин Kering Women in Motion на 78-м международном кинофестивале в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Милена Смит

Милена Смит / © Associated Press

Испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура, ведь каждый ее образ — это сочетание сексуальных платьев и яркой помады. Однако во время своего появления в Каннах звезда всех очень удивила — впервые за длительное время она появилась не в готическом платье, а романтичном

Она носила роскошное красное платье от Balenciaga с декольте и очень высоким разрезом на юбке, который открывал ноги актрисы и татуировки.

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Также платье украшали складки ткани и драпировка с пряжкой. Волосы Милена собрала в низкий хвост, а ее макияж был легким и без темной помады на губах.

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Не так давно Милена выходила на красную дорожку Малагского кинофестиваля. Она надела тогда на мероприятие черное платье от бренда Balmain, у которого была ассиметричная юбка выполненная из множества рюш. Также наряд имел длинный шлейф.

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Getty Images

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

Милена Смит / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
149
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