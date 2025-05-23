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- Шоу-бизнес
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Ах, какие перемены: испанская звезда Милена Смит впервые надела не романтичное платье на мероприятие
Обычно она выбирает совершенно другие наряды, поэтому этот образ привлек внимание. В таком луке она пришла на ужин Kering Women in Motion на 78-м международном кинофестивале в Каннах.
Испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура, ведь каждый ее образ — это сочетание сексуальных платьев и яркой помады. Однако во время своего появления в Каннах звезда всех очень удивила — впервые за длительное время она появилась не в готическом платье, а романтичном
Она носила роскошное красное платье от Balenciaga с декольте и очень высоким разрезом на юбке, который открывал ноги актрисы и татуировки.
Также платье украшали складки ткани и драпировка с пряжкой. Волосы Милена собрала в низкий хвост, а ее макияж был легким и без темной помады на губах.
Не так давно Милена выходила на красную дорожку Малагского кинофестиваля. Она надела тогда на мероприятие черное платье от бренда Balmain, у которого была ассиметричная юбка выполненная из множества рюш. Также наряд имел длинный шлейф.