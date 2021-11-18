Аксессуары под новое тату: рассматриваем поближе образ Адель и раскрываем его тайный смысл

Наряд, место проведения и аксессуары звезды имели очень глубокий символизм.

В этом ноябре Адель опять ворвалась в мир шоу-бизнеса и наши сердца, когда впервые за несколько лет выступила на сцене и дала интервью Опре. Выступление певицы показывали в прайм-тайм на канале CBS в специальном выпуске Adele One Night Only.

Концерт проходил в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Адель исполнила четыре композиции из своего нового альбома "30", а также спела старые хиты.

Адель / Getty Images

Многих также поразил и наряд звезды, ведь Адель появилась в роскошном черном платье от французского бренда Schiaparelli из коллекции Haute Couture. Черное шелковое платье, сделанное на заказ, украшала драпировка из фая и бюстье с вышивкой в виде черного лунного камня.

Адель / Getty Images

Но также изюминкой образа стали необычные крупные золотые серьги-подвески Saturn, которые для Адель бренд также создал эксклюзивно. Украшение было с инкрустированными камнями, присущей Schiaparelli неровностью и с крупными жемчужинами.

Многие поклонники певица заметили, что ее украшение очень похоже на новое тату на руке, тоже в виде планеты Сатурн. Оказывается, это все не совпадение и в свой образ и выступление звезда вложила очень много символизма, который важен лично для нее.

Тату Адель / Getty Images

Сатурн для Адель - символ астрологической концепции Возвращения Сатурна. По сути, это время, когда человек достигает полной зрелости и у каждого этот период индивидуален. Возвращение Сатурна происходит с каждым в возрасте от 27 до 32 лет - это момент, когда эта планета возвращается в то положение, в котором была в момент рождения человека. Это новое начало, новые взгляды на жизнь.

Адель / Getty Images

Именно в это время - Возвращение Сатурна - Адель развелась с мужем. Также в этот период она создала свой новый альбом "30", очень сильно сбросила вес и встретила новую любовь. В интервью Vogue певица рассказала, что ее тату - это не просто Сатурн. В центре планеты изображена карта Лос-Анджелеса. Возможно, потому, что этот город в США стал ее убежищем после развода. Адель переехала в Калифорнию с сыном Анджело.

Как видим, платье, топ которого напоминает черный лунный камень, серьги в виде планет, татуировка и даже место проведения концерта были выбраны звездой неспроста - она начинает новый этап в жизни.

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