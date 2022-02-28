Актер Брайан Кокс на церемонии в Санта-Монике восхитился Зеленским и сказал, что шокирован своими коллегами-актерами из России

Речь актера Брайана Кокса на церемонии SAG Awards 2022 вызывает восхищение. Шотландский актер, известный своей ролью Короля Лира, назвал украинцев смелыми, а россиян – трусами.

Когда актерский состав популярного сериала "Наследники" вышел на сцену церемонии вручения премии Гильдии киноактеров 2022 года, удостоенный награды актер Брайан Кокс упомянул о текущей ситуации в Украине. Брайан Кокс эмоционально упомянул украинско-российский конфликт, который потряс весь мир.

В своей речи Брайан Кокс обратил внимание на то, как действия России влияют, в частности, на актеров и артистов, пишет wionews.com.

"Я хотел бы добавить еще одну вещь, которая, я думаю, важна для меня и, надеюсь, важна для вас как актеров, исполнителей, писателей и режиссеров: это то, что происходит в Украине. Это действительно, действительно ужасно. Это особенно ужасно с точки зрения того, как это влияет на людей, особенно в нашей профессии. Президент Украины Владимир Зеленский был комиком. Он был прекрасным комиком. И мы должны уважать это. Прийти к президентству было потрясающе. Но что меня действительно огорчило, так это то, что происходит в России с моими коллегами-актерами, актрисами, исполнителями, писателями и критиками. Им говорят, что под страхом государственной измены они ни слова не могут сказать об Украине. Я думаю, это ужасно. Я думаю, что мы все должны вместе выступать за этих людей. Люди в России, которым не нравится то, что происходит, и особенно люди искусства. Я думаю, мы должны присоединиться и надеяться, что они смогут что-то изменить. Потому что я верю, что они могут", - сказал Брайан.

Помимо Брайана Кокса, Майкл Китон, получивший награду за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале "Допинг", также упомянул историю президента как исполнителя. "У нас есть коллега-актер в лице Зеленского, который заслуживает похвалы за то, что ведет эту битву", — сказал он.

Также Фрэн Дрешер, занимающая пост президента SAG, начала свое выступление с "вознесения молитв" народу Украины. Свою поддержку нашей стране оказали такие звезды, как Леди Гага, Эль Фэннинг, Майкл Дуглас.

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