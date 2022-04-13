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Актер Лив Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Польше

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Актер Лив Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Польше

Фото: instagram.com/lievschreiber/

Все больше селебрити помогают беженцам из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России.

Знаменитый актер, режиссер и сценарист Лив Шрайбер приехал на украино-польскую границу, чтобы с благотворительной организацией World Central Kitchen готовить горячие обеды для украинских беженцев.

(листайте фото вправо)

На своей странице в Instagram актер показал, как готовил борщ, а также видео, как нарезал все ингредиенты для блюда.

(листайте видео вправо)

В подписи к фото и видео Шрайбер поблагодарил всех волонтеров, а также призвал всех помогать финансово благотворительным организациям.

Напомним, на украино-польскую границу для работы в качестве медсестры прилетала также модель Victoria's Secret - Мэгги Роулинс. А для World Central Kitchen собирают средства и участники легендарной группы Metallica.

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