Актер Лив Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Польше

Все больше селебрити помогают беженцам из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России.
Знаменитый актер, режиссер и сценарист Лив Шрайбер приехал на украино-польскую границу, чтобы с благотворительной организацией World Central Kitchen готовить горячие обеды для украинских беженцев.
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На своей странице в Instagram актер показал, как готовил борщ, а также видео, как нарезал все ингредиенты для блюда.
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В подписи к фото и видео Шрайбер поблагодарил всех волонтеров, а также призвал всех помогать финансово благотворительным организациям.
Напомним, на украино-польскую границу для работы в качестве медсестры прилетала также модель Victoria's Secret - Мэгги Роулинс. А для World Central Kitchen собирают средства и участники легендарной группы Metallica.
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