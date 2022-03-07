Актер Люк Эванc выразил свою поддержку Украине

Звезда сериала "Девять совсем незнакомых людей" и фильма "Красавица и чудовище" тоже выразил свою поддержку нашей стране.
Британский актер Люк Эванc поделился на своей странице в Instagram несколькими постами, чтобы показать, что он солидарен с народом Украины. В одном из постов была надпись "I stand with Ukraine" на флаге нашей страны, также Люк опубликовал несколько кадров с пострадавшими после российской агрессии.
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