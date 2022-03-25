Актер Шон Пенн продолжает помогать украинским беженцам в Польше

"Любовь, которую мы видим в вашем народе, вдохновляет нас", - сказал американский актер Шон Пенн во время подписания контракта с президентом польского города Жешув Конрадом Фийолеком.

Пенн является соучредителем фонда CORE, который поможет властям Жешува в организации помощи беженцам из Украины.

Шон Пенн / Getty Images

Шон Пенн / Getty Images

Напомним, актер впервые приехал в Киев прошлой осенью. В качестве режиссера он занимался съемками документального фильма об Украине. Его интересовали самые драматические моменты новейшей истории: события, происходившие на Майдане зимой 2014 года, также он побывал в зоне ООС. Следующий приезд звезды практически совпал с началом войны - 23 февраля 2022 года. Поэтому он вынужден был эвакуироваться. 28 февраля Шону удалось пешком перейти границу с Польшей, но он снова вернулся в Восточную Европу, чтобы помогать Украине - в Кракове актер и режиссер подписал гуманитарный контракт с мэром города Яцеком Майхровски, чтобы помогать беженцам.

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