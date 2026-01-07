- Дата публикации
Актеры из популярного сериала "Хитрости" скопировали парные образы Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Вероятно эти образы кажутся вам очень знакомыми, но на это есть причина.
Коллеги по сериалу «Хитрости» (англ. Hacks) — Пол В. Даунс и Меган Сталтер — прибыли на церемонию награждения Critics Choice Awards 2026 одетые в почти идентичные реплики оранжевых нарядов Chrome Hearts, которые недавно носили актер Тимоти Шаламе и его девушка Кайли Дженнер.
«Мы сейчас снимаем пятый сезон «Хитрости», поэтому у нас не было много времени на шопинг или подбор луков. Поэтому мы просто одолжили вещи у друзей», — рассказал Даунс изданию The Hollywood Reporter на красной дорожке Critics Choice.
«Моя очень близкая подруга — я не буду называть никаких имен — но она одолжила мне это платье. Сидит как влитое», — пошутила Сталтер. Вероятно это была шутка о том, что образы они одолжили у Кайли и Тимоти, однако на самом деле луки Сталтер и Даунса были созданы дизайнером из Лос-Анджелеса Эрикой Д. Шварц.
Неизвестно, увидели ли Шаламе и Дженнер, как их скопировали Даунс и Столтер, поскольку пропустили красную дорожку и появившись ближе к началу мероприятия сразу зайдя в зал и заняли свои места. Тот вечер стал особенным для пары, ведь Тимоти Шаламе впервые публично признался Кайли Дженнер в любви.