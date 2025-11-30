Реклама

В Киеве, в кинотеатре «Синема Сити» (ТРЦ Ocean Plaza), состоялась премьера драмы с элементами черной комедии «Ховаючи колишню».

На мероприятии присутствовали режиссер сериала Сергей Кулибышев и его главные герои — Вячеслав Довженко, Александр Рудинский, Артур Логай и Слава Бабенков.

Слава Бабенков, Юрий Поворозник, Сергей Кулибышев, Александра Рудинский, Артур Логай, Вячеслав Довженко

Сергей Кулибышев

Артур Логай

Марина Кошкина и Александр Рудинский

Слава Бабенков и Анастасия Король

Премьеру также посетили звездные гости, среди которых: Ксения Мишина, Соня Плакидюк, Марина Кошкина, Юлия Буйновская, Геннадий Попенко и другие.

Ксения Мишина

Соня Плакидюк

Геннадий Попенко

Юлия Буйновская

Анастасия Король

Бармен-шоу на мероприятии

О сериале:

«Ховаючи колишню» — это 20-минутные серии, которые держат внимание зрителя до последней минуты, а жанр драмы с элементами черной комедии позволяет поднимать сложные, жизненные и актуальные для украинцев темы — потери на войне, отношений, дружбы, любви.

В центре сюжета — четверо мужчин на похоронах их общей бывшей, которая погибла на войне. Каждый по-своему переживает потерю и спрашивает себя: «Кого девушка любила больше всего?», «Кто подтолкнул ее уйти на фронт?» Зритель становится свидетелем искренних мужских разговоров, в которых поднимаются вопросы, которые задает себе каждый, но мало кто говорит вслух.

Слава Бабенков, Александра Рудинский, Артур Логай, Вячеслав Довженко и Сергей Кулибышев

«Этот сериал создавался на основе того, что происходит вокруг нас. Для меня было важно сделать историю о принятии потери: такую человечную, немного непутевую, как и мы все, драматичную, но такую, в которой есть место, чтобы не задохнуться и даже немного посмеяться», - поделился автор и режиссер сериала Сергей Кулибышев.

Саундтреком к сериалу стала композиция Klavdia Petrivna «Чай», которую она создала специально для этого проекта.

Для сериала проводили полноценные актерские репетиции, что редко практикуется при создании украинских фильмов и сериалов.

В сериале зритель не знает имен главных героев и их бывшей. Но для внутренней работы со сценарием главные персонажи были обозначены именами героев истории «Три мушкетера» — Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян.

Первые пять серий «Ховаючи колишню» уже доступны для просмотра на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV, а остальные пять появятся 3 декабря.