Актеры на премьере фильма "Давление": Брендан Фрейзер в костюме цвета хаки, Эндрю Скотт - в полосатом ансамбле

Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер / © Associated Press

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Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт презентовали в Нью-Йорке исторический экшн «Давление». Это фильм о подготовке к «дню Д» — крупнейшей военно-морской десантной операции в истории — высадке союзников в Нормандии под командованием генерала Эйзенхауэра. Кстати, завтра, 6 июня, будут отмечать 82-ю годовщину Нормандской операции.

На прембере Фрейзер предстал в костюме цвета хаки, рубашке цвета слоновой кости, оливковом галстуке и черных туфлях.

Брендан Фрейзер / © Associated Press

Скотт был одет в черный ансамбль в белую полоску, состоящий из пиджака, рубашки, галстука и брюк.

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Эндрю Скотт / © Associated Press

На премьере были также и другие участники команды ленты — соавтор сценария Дэвид Хейг, актер Дэмиан Льюис («Миллиарды»), актриса Кэрри Кондон («F1: фильм», франшиза «Мстители») и режиссер и соавтор сценария Энтони Марас.

Дэвид Хейг, Дэмиан Льюис, Кэрри Кондон, Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер и Энтони Марас / © Associated Press

О фильме:

Лента переносит зрителей в решающие 72 часа накануне высадки союзников в Нормандии — одной из самых масштабных военных операций в истории. В центре сюжета — Верховный главнокомандующий союзных войск Дуайт Эйзенхауэр и главный метеоролог Великобритании Джеймс Стегг, от решений которых зависело не только проведение операции, но и дальнейший ход Второй мировой войны.

Фильм раскрывает малоизвестные страницы истории и показывает, какую ключевую роль сыграл прогноз погоды во время подготовки высадки в Нормандии. Из-за неблагоприятных погодных условий военная операция оказывается под угрозой, а каждое промедление может стоить союзникам победы. Пока немецкая разведка может в любой момент разоблачить подготовку к наступлению, руководству союзных сил приходится принимать решения в условиях чрезвычайного давления, где на кону — жизни миллионов людей и исход войны.

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Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок» и «Дрянь» и по фильмам «1917», «Спектр», сыграл главного метеоролога Джеймса Стегга. Образ Дуайта Эйзенхауэра на экране воплотил обладатель премии «Оскар» Брендан Фрейзер, которого зрители знают по лентам «Кит» и «Мумия».

Продюсерами картины стали Эрик Феллнер и Тим Беван — создатели оскароносной исторической драмы «Темные времена».

Исторический экшн «Давление» можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

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