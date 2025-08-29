- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Актеры на премьере фильма "Роузы": Оливия Колман в оливковом платье-кейпе, Бенедикт Камбербэтч - с брошью-розой
Звездные коллеги сыграли главные роли в сатирической черной комедии, которая является ремейком ленты "Война супругов Роуз" 1989 года.
В Лондоне состоялась премьера остросоциальной комедии-драмы "Роузы", которую представили исполнители главных ролей - Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч.
На красной дорожке Оливия предстала в оливковом платье-кейпе свободного силуэта из осенней коллекции 2023 года бренда Elie Saab.
Наряд она дополнила атласными черными босоножками на каблуках и платформах, украшенных полоской из стразов.
У звезды была стильная укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах. Уши она украсила длинными серьгами с бриллиантами и изумрудами, а на руках были кольца.
Бенедикт отдал предпочтение темно-синему костюму, который дополнил белой футболкой, черными лоферами Prada и стильными очками. К лацкану пиджака актер прикрепил элегантную брошь в виде розы.
О фильме:
Это драматическая история Тео и Айви, пара которых, на первый взгляд, кажется идеальной. Но за картинкой безупречной семейной жизни скрываются неразрешимые конфликты, ревность и соперничество. Пока карьера Тео стремительно приходит в упадок, амбиции Айви только растут, превращая партнерство в молчаливое противостояние, где накопленные обиды становятся взрывоопасными.
Фильм "Роузы" уже в украинском прокате.