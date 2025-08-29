Актеры на премьере фильма "Роузы": Оливия Колман в оливковом платье-кейпе, Бенедикт Камбербэтч - с брошью-розой

Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч. / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера остросоциальной комедии-драмы "Роузы", которую представили исполнители главных ролей - Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч.

Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч / © Associated Press

На красной дорожке Оливия предстала в оливковом платье-кейпе свободного силуэта из осенней коллекции 2023 года бренда Elie Saab.

Оливия Колман / © Associated Press

Наряд она дополнила атласными черными босоножками на каблуках и платформах, украшенных полоской из стразов.

Оливия Колман / © Associated Press

У звезды была стильная укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах. Уши она украсила длинными серьгами с бриллиантами и изумрудами, а на руках были кольца.

Оливия Колман / © Associated Press

Бенедикт отдал предпочтение темно-синему костюму, который дополнил белой футболкой, черными лоферами Prada и стильными очками. К лацкану пиджака актер прикрепил элегантную брошь в виде розы.

Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч / © Associated Press

О фильме:

Это драматическая история Тео и Айви, пара которых, на первый взгляд, кажется идеальной. Но за картинкой безупречной семейной жизни скрываются неразрешимые конфликты, ревность и соперничество. Пока карьера Тео стремительно приходит в упадок, амбиции Айви только растут, превращая партнерство в молчаливое противостояние, где накопленные обиды становятся взрывоопасными.

Фильм "Роузы" уже в украинском прокате.