Активистка Femen рассказала об угрозах, которые могут ждать украинок заграницей

Она рассказала об ужасах российской агрессии в Украине и опасностях, с которыми теперь могут столкнутся украинки.

Лидер украинской феминистской группы Femen Инна Шевченко выступила в Париже 8 марта вместе с телеведущей Наги, франко-грузинской пианистки Хатии Буниатишвили и франко-итальянской певицы Карлы Бруни-Саркози во время телетрансляции "Едины за Украину".

Инна Шевченко / Getty Images

Ранее она также посетила эфир на канале BFM TV, где осудила войну в Украине, заявив, что Россия устроила " резню мирных жителей" и предупредила о положении женщин-беженцев, которые могут оказаться в эксплуатации у сутенеров. Инна Шевченко призвала западные страны подумать о том, как защитить женщин, которые прибывают во Францию ​​и могут попасть в руки людей, которые хотят воспользоваться их несчастьем.

Также активистка рассказала, как семьи пытаются спасаться из окупированых россиянами городов. И на эфир на телевидении, а на сцену концерта, активистка вышла в белой украинской вышиванке.

Читайте также: