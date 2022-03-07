Актриса Алисса Милано поддержала украинцев, опубликовав несколько постов в Instagram

В публикациях сделанных знаменитостью показано, что происходит в нашей стране.

К звездам, которые поддерживают Украину, присоединилась и актриса Алисса Милано, которую многие из нас помнят и любят по роли Фиби в сериале "Зачарованые". Звезда сделала несколько публикаций, чтобы показать все зверства, которые происходят в нашей стране из-за нападения России.



В первом ролике, который опубликовала актриса, собраны ролики известных артистов, которые снимались в Украине, а во второй части видео - разруха, оставшаяся после российских оккупантов и кадры нападения на украинские города.



Второе видео опубликованное Милано было об украинской матери Марине, которая борется за безопасность своих детей, опасаясь от обстрелов и нападений. Это же видео публиковала у себя на странице и Анджелина Джоли.

Читайте также: