- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Актриса Чейз Инфинити в красивом розовом платье от известного Модного дома сияла на мероприятии
Девушка выбрала образ от любимого бренда.
Актриса Чейз Инфинити, сыгравшая в оскароносном фильме «Одна битва за другой» с Леонардо ди Каприо, посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в Нью-Йорке.
Молодая актриса выбрала яркий в гламурный наряд, который прекрасно ей подходил и выделялся среди других. Платье Чейз было от Модного дома Louis Vuitton и выполнено в конфетно-розовом оттенке. Ее платье было выполнено из нежного тонкого шелка, имело тонкие бретельки и лаконичный фасон.
Шика и гламура образу добавляла накидка объемного дизайна, которую актриса носила приспустив с плеч. Эта интересная деталь образа делала его узнаваемым.
Также мероприятие посетила актриса Мишель Пфайффер. На церемонию вручения премии Gotham Television Awards, где ей вручили Legend Tribute Award, она пришла с мужем.