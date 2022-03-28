Актриса Джейми Ли Кертис продемонстрировала поддержку украинским беженцам на церемонии "Оскар"

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис выразила поддержку украинским беженцам на церемонии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе прошлой ночью.

Кертис приехала на церемонию в расшитом кристаллами темно-синем вечернем платье Stella McCartney и представила сегмент, в котором отдали дань уважения памяти актрисы Бетти Уайт, скончавшейся 31 декабря 2021 года.

Джейми Ли Кертис / Associated Press

"Моей первой мыслью было взять с собой собаку-спасателя, поскольку Бетти Уайт любила животных больше, чем людей. Это было бы честью ее активизма и поддержки прав животных", рассказала Джейми в интервью People. Выбор платья также пал в сторону дизайнера, который является защитником животных и использует в своих проектах экологически чистые материалы.

Джейми Ли Кертис / Associated Press

В руках актриса держала синюю ленточку. Ее в начале церемонии раздавали организаторы в знак поддержки украинцам, которые вынуждены были бежать от войны в Украине. Джейми Ли Кертис демонстрировала ее перед камерами фотографов.

"Мы находимся в середине кризиса, который, возможно, затронет всех нас", — сказал Кертис People , добавив, что «все мы должны обратить внимание на эту ситуацию. Сейчас это затрагивает людей Украины, но может стать намного шире, и поэтому всем нам нужно уделять большое внимание этой агрессии", - говорит актриса. В комментарии она добавила: "Путин — посмешище. Трудно представить, что когда-либо снова будут дипломатические отношения с Россией".

Джейми Ли Кертис / Associated Press

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