Актриса Эми Шумер предложила Владимиру Зеленскому принять участие в церемонии "Оскар"

Голливудская комедийная актриса заявила в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар, которая состоится в ночь на 28 марта.

По мнению Эми Шумер, прямой эфир церемонии "Оскар" - это отличная платформа для президента Украины, ведь смотрит его очень много людей во всем мире. Таким образом миллионы зрителей, которые будут смотреть церемонию со своих домов, лучше бы понимали, текущую ситуацию, происходящую в Украине после российского вторжения.

"Я предложила, я хотела найти способ подключить спутником Зеленского, сделать запись, или что-то в этом роде, просто потому, что так много глаз приковано к "Оскару". Я не боюсь идти туда, но это не я продюсирую "Оскар", - сказала звезда.

Офис Президента Украины

Поскольку не актриса принимает такие решения, пока неизвестно ответил ли президент Украины на ее приглашение.

Напомним, что в этом году Эми Шумер станет ведущей 94-й церемонии вручения премии "Оскар", вместе с Реджиной Холл и Вандой Сайкс.

Associated Press

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