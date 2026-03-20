Актриса легендарного сериала "Друзья", сыгравшая Фиби, появилась на мероприятии с сыном
Она снимается в новом сериале и посетила премьеру его третьего сезона.
Актриса Лиза Кудроу, которая в культовом сериале «Друзья» исполнила роль Фиби, пришла премьеру третьего сезона сериала «Возвращение». Мероприятие состоялось в Беверли-Хиллз, а позировала фотографам актриса во время него в образе от Celine.
Эклектический образ актрисы включал рубашку с принтом и длинную юбку выполненную в технике пэчворк. Также образ Кудроу дополнила черным классическим жакетом и поясом. На мероприятие актриса пришла со своей семьей — сыном и мужем.
27-летний сын актрисы Джулиан Мюррей Стерн пришел на мероприятие, чтобы поддержать мать, ведь она в сериале сыграла главную роль.
Напомним, что свою первую роль он получил еще до своего рождения, ведь когда его мать была беременной снималась в четвертом сезоне «Друзей». Тогда сценаристы вписать беременность актрисы в сценарий и по сюжету Фиби родила тройню как суррогатная мать для своего сводного брата и его жены.