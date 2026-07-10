Актриса Лили Джеймс посетила Уимблдон в платье с модным гороховым принтом

Лили Джеймс / © Associated Press

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Лили Джеймс появилась на Уимблдоне в одном из самых красивых летних платьев в горошек этого лета. Этот вневременной принт, который обожают известные актрисы и королевы, всегда выглядит роскошно, независимо от того, идет ли речь о блузках, юбках или платьях.

Актриса выбрала для своего выхода романтическое платье бренда Dôen, сшитое из шелковой ткани нежного оттенка слоновой кости с едва заметным коричневым горошком. Платье имело высокий воротник с рюшами, короткие пышные рукава и слегка приталенный крой.

Лили Джеймс / © Getty Images

Лили дополнила образ элегантными босоножками с тонкими ремешками, сумкой Prada Galleria и солнцезащитными очками. Классические аксессуары сбалансировали романтичное платье и придали всему образу более современный вид.

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Также мероприятие посетила актриса Приянка Чопра, но она привлекла внимание не платьем — во время теннисного матча звезда звонила мужу по видеосвязи.

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